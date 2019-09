Millet bahçeleri betona karşı çıkıştır

İstanbul’da katıldığı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde kadim şehirlerin ders almasını bilenler için birer mektep olduğunu söyleyen Erdoğan, yeni hedeflerinin dikey yerine yatay mimariyle marka şehirler yaratmak olduğunu söyledi. Konuşmasında millet bahçelerinin de önemine vurgu yapan Erdoğan, “Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Şehirler, içinde yaşanların kendi şekliğini verdiği bir kaba benzemiştir. Kapalı spor salonuna arena adı veriyorlar. Bunların çoğunu değiştirdik. Bizim ecdadımızda bu yok. İstanbul, Edirne, Bursa, Konya başta olmak üzere tarihte yerini alan şehirlerimiz insanı yansıtan şehirlerimizdir.



İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ



Daha Amerika keşfedilmemişken İstanbul her alanda dünyanın merkeziydi. Avrupa'da insanlar içlerinde şeytan var diye yakılırken İstanbul'da kedi köpekler bile şefkatle bağırlara basılıyordu. Bugün işte şehirlerin dilini konuşuyoruz. Ecdadımız bunları mimarisinde tasavvur etmiş ve mimarinin içerisine onu da yerleştirmiş. İbn-i Haldun coğrafya kaderdir diyor. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehir de içindeki insanı inşa etmiştir. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebelerine benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerin her biri ders almasını bilenler için birer mekteptir. Şehir de insanın yetiştiği toprağa benzer. Kent kelimesi şehir kelimesi kadar içimizi ısıtmasa da şöyle söyleyebiliriz. Kendini tanımak isteyen kentini tanımalı. Medeniyetimizin kadim şehirlerinin sürekli saldırı altında kaldığı bir hakikattir. Bilhassa son bir asırdır yaşadığımız sıkıntılar şehirlerimizin rengini epeyce soldurmuştur. Elimizdeki binlerce yıllık mirasın gücü sayesinde bu kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize ben yürekten inanıyorum. Millet bahçelerine bu kadar iddialı girişimizin sebebi bundan geliyor. Çünkü Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra daha büyük bir yükselişe şahit olacağız.



BAŞKAN'DAN KIBRIS İÇİN KARARLILIK MESAJI



Başkan Erdoğan, Kıbrıs'ta Son Söz Paneli'ne gönderdiği mesajda, "Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin Ada'daki ve Doğu Akdeniz'deki haklarını da aynı kararlılıkla müdafaa ediyoruz. Adanın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır" ifadelerini kullandı.