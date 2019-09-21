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Terör örgütü 'ın infaz timi mensubu tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu tutuklandı

21.09.2019, 11:43

Terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla 'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 2 gün önce Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül Perşembe günü Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmış, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

AA

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