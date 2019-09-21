Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakablığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.