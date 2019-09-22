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16’ncı bağışla yüzü güldü

16’ncı bağışla yüzü güldü
Giriş Tarihi: 22.9.2019

Erzurum'da, 15 yıldır kronik böbrek yetmezliği yaşayan Gülabi Esen (41), nakille sağlığına kavuştu. Daha önce bağışlanan 15 organın da uygun olmadığı Esen, "15 yıl sabrettim, üzülmedim, umudum hep vardı. 16'ncı kez kadavra çıkınca Erzurum'a çağrıldım. Tahliller de uygun olunca nakil oldum. Hem diyalizden kurtuldum hem de sağlığıma kavuştum. Allah organ bağışlayanlardan razı olsun" dedi.

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