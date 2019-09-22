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Atama kararları 'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

22.09.2019, 09:45

ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu () Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan getirildi.

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