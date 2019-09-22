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Başkan Erdoğan'dan 'de Doğu-Batı 'nün düzenlediği toplantıya katıldı

Başkan Erdoğan'dan ABD'de Doğu-Batı Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıya katıldı

22.09.2019, 21:21

Başkan , Doğu-Batı 'nce düzenlenen Toplantısı'na katıldı.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti.


Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

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