‘Bedel ödetmeye çalışanlar beyhude bir işle uğraşıyor’

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Başkan Erdoğan’ı ağırladı. Burada sergilenen araçları inceleyen ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, BM Genel Kurulu gündemine de değindi. Erdoğan, “Bize bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin teknoloji ve ekonomik anlamda yaşadığı ilerlemeye değinen Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi dünyaya da mesaj verdi.



'KATİL ARANIYORSA'



BM Genel Kurulu için ABD'ye hareket edeceğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere dair ne düşünüyorsak tüm devletlerin temsilcileri önünde açıkça ifade edeceğiz. Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir" dedi. Diyarbakır'da HDP önünde evlatlarının terör örgütü PKK'dan geri gelmesi için eylemde olan ailelerle ilgili konuşan Erdoğan, "O analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onların da ruh köklerinde bir dinamizm var, ölümden korkmuyorlar üzerine üzerine gidiyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum; terör örgütlerinin içinde, yanında, arkasında olan ve siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



KATILIMCI REKORU



Teknofest'e ilginin bu yıl katlanarak attığını görmekten memnun olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "Katılımcı rekoru kırıldı. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak. Uluslararası lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler" açıklamasını yaptı. TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen yarışmaların ödülleri de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.



"BAY KEMAL HAYATINI YALAN ÜZERİNE DÜZENLEMİŞ"



BAŞKAN Erdoğan, BMGK için ABD'ye hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Güvenli bölge konusuna değinen Erdoğan, "ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi. FOX TV muhabirinin 'Tank Palet Fabrikası' sorusuna da çok sert cevap veren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı burada satılma gibi bir şey olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için 'bana ne getirir' diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX'un önce yayın politikasını değiştirmesi lazım" açıklamasını yaptı.



SİGARA YASAĞI GENİŞLETİLİYOR



Başkan Erdoğan, sigara yasağının genişletilmesi ile ilgili soruya da cevap verdi. İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, "Ben bakıyorum, aracı kullanan sigara içiyor. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek, arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Batı ülkelerin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Bizde de kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde olacak. Para cezası vs. ne gerekiyorsa olacak. Elektronik sigara hikayesi var bir de. Sanki elektronik sigaranın zararı yok. Hepsi hikaye. Onda da nikotin var. Ciddi vergiler koymak durumuyla işi çözeceğiz. Nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



AKINCI'YA ERDOĞAN İMZASI



Eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, ardından festival kapsamında sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı Akıncı'yı inceledi. Erdoğan incelemelerinin ardından Akıncı'nı gövdesine imzasını attı.