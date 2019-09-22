Eski sevgilisi sanıp yanlış kadını vurdu!

Denizli’de torunlarına bakmak için kızının evine gelen kadın, balkona çıktığı sırada av tüfeğiyle karnından vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın asıl hedefinin bir alt katta oturan eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ali K. (67), kızının evinde balkona çıkan Sevgi Gümüş'ü (50) av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan saldırganın, Gümüş'ü bir alt katta oturan ve bir süre önce ayrıldığı sevgilisi G.K. sanıp vurduğu ortaya çıktı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1891 Sokak'ta meydana geldi.



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Torunlarına bakmak için gittiği kızının 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkan Sevgi Gümüş, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırgan otomobiliyle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Sevgi Gümüş, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganının Ali K. olduğunu saptadı. Ali K, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali K.'nin, alt katta oturan ve bir süre önce kendisinden ayrılan G.K. sanarak, Sevgi Gümüş'ü vurduğu tespit edildi.