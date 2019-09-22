FETÖ’cüye katmerli ihraç, mağdurlara iade

Kanun Hükmünde kararnamelerle ilgili tartışmalar devam ederken, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu da titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Kanun Hükmünde kararnamelerle ilgili tartışmalar devam ederken, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu da titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İncelemeleri sonucu at izini it izinden ayıran komisyon, mağdurları ortaya çıkarırken FETÖ'cüleri de tespit ederek ihraçların yerinde olduğuna karar veriyor. Komisyon bugüne kadar kamu kurumlarından gelen 485 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemlerini tamamladı. KHK'lar kapsamında 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213'ü rütbe alma ve 2 bin 261 kurum ve kuruluşu kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemini gerçekleştirdi. 87 bin 100 dosya karara bağlanırken, 7 bin 140 kişinin tekrar işe dönmelerinin önü açıldı.

