Kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu

Bodrum'da bulunan kaçak yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk kepçeyi Küçükbükü Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık projeye vurdu.

Bodrum'da bulunan kaçak yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk kepçeyi Küçükbükü Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık projeye vurdu. Çeteli burnunda bulunan projedeki imara aykırı ve kaçak kısımlar için sabah erken saatlerde Bakanlık yetkilileri, Bodrum Belediyesi yetkilileri ve ağır iş makineleri geldi. Yıkılacak yerleri hızlı bir şekilde gözden geçiren yetkililer yıkım işlemlerini başlattı. 330 villa ve bir otelden oluşan "the bo viera" projesinin dev asansörünün yıkımının ardından aynı projede bulunan bazı evlerin imara aykırı kısımları da yıkılmaya başlandı.

TUBA AYHAN