  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu

Kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu

Kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu
Giriş Tarihi: 22.9.2019

'da bulunan kaçak yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk kepçeyi Küçükbükü Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık projeye vurdu.

Bodrum'da bulunan kaçak yapılarla mücadele eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk kepçeyi Küçükbükü Mahallesi'nde bulunan milyon dolarlık projeye vurdu. Çeteli burnunda bulunan projedeki imara aykırı ve kaçak kısımlar için sabah erken saatlerde Bakanlık yetkilileri, Bodrum Belediyesi yetkilileri ve ağır iş makineleri geldi. Yıkılacak yerleri hızlı bir şekilde gözden geçiren yetkililer yıkım işlemlerini başlattı. 330 villa ve bir otelden oluşan "the bo viera" projesinin dev asansörünün yıkımının ardından aynı projede bulunan bazı evlerin imara aykırı kısımları da yıkılmaya başlandı.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN