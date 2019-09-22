Mısır meydanlarında bu kez Sisi karşıtları var

Mısır'da darbeci Sisi'ye karşı çok ciddi ve geniş çaplı bir ayaklanma başladı. Gösteriler ilk olarak Cuma günü organize edilmişti. Geç saatlerde halk sokaklara indi ve sabah 05.00'e kadar eylemler devam etti. Sadece Kahire ve Tahrir meydanı değil, ülke genelinde bir çok şehirde yüz binlerin katılımıyla eş zamanlı gösteriler düzenlendi. 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrildiği Tahrir Meydanı'nda bu kez Sisi karşıtları vardı. Askerden ziyade polis müdahalesi görüldü. Polis bazı noktalarda göstericilere şiddet uyguladı ancak askerden her hangi bir sert müdahale gelmedi.



ORDU İLE KIRILMALAR



Mısır'da devletin en tepesinde ordu bulunuyor. Sisi'nin gelişi de ordu sayesindeydi. Özellikle asker içerisindeki Cemal Abdulnasır ekolünü benimseyen ve "Nasırcılar" olarak bilinen generaller, 2013'teki darbede, Mursi'nin devrilmesinde ön plandaydı. Ancak aynı ekol bugün Sisi'yi çok da fazla koruma altına almadı. Arap milliyetçisi olarak bilinen Nasırcıların Sisi'yle görüş ayrılıkları var. Bunlardan en önemlisi Sisi'nin İhvan'a yönelik yıkıcı uygulamaları. Sisi Hamas'ı terör örgütü ilan etti. Ancak Mısır istihbaratı Sisi'ye rağmen Hamas'la görüşmelerini sürdürdü. Son ayaklanmalarda da orduda ciddi çatlaklar gözlemleniyor. Eylem yapanlara da askerin müdahale etmediği görülüyor.