PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:
7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. "
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