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'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist etkisiz hale getirildi

22.09.2019, 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019,10:27

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan açıklama:

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. "

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