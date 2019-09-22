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Şehit ailelerinden destek geldi

Şehit ailelerinden destek geldi
Giriş Tarihi: 22.9.2019

'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü 'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 işçinin aileleri, kayıp çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül günü PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 işçinin aileleri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Eylem yapan ailelerin alkış ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla karşıladığı şehit aileleri, desteklerini iletti. Kadınların birbirlerine sarılmaları sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

AHMET TEK EVLADIMIZDI

Kulp'taki saldırıda şehit olan Ahmet Ay'ın tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Taat Ay'ı nöbet tutan anneler teselli etti. Saldırıda oğlu Ahmet Ay ile 4 yakınını kaybeden Kutbettin Ay (60), "Kulp'taki terör saldırısında oğlum Ahmet'in yanı sıra 3 yeğenimi kaybettim. 4'ü de benim evladım. 90 yılında yine evimize baskın düzenlediler. 5 kişiyi katlettiler. Eşim de o saldırıda yaralandı. Hala o saldırının etkisi var. Ahmet tek evladımızdı. Şimdi eşimle bir başımıza kaldık. Biz burada çocukları için nöbet bekleyen annelere destek için geldik. Acılarını paylaşıyoruz" dedi. Saldırıda kuzeni Ömer Yıldız'ı kaybeden Yüksel Yatçın ise yıllar önce terör saldırısında babası ve amcasının da şehit olduğunu belirterek, "Teröre lanet olsun" diye konuştu. Aynı saldırıda ağabeyi Abit Yıldız'ı kaybeden Münevver Yıldız da, "Buraya aileleri desteklemek için geldik. Onlar bizim ciğerimizi yaktı. Allah da onların ciğerini yaksın" diye konuştu.

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