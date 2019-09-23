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Amerikan kamuoyuna uyarısı

Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

İletişim Başkanı , yaptığı paylaşımda 'nün kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti. Altun, Twitter hesabından tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ'nün Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video yayınladı.

DİKKAT EDİN HER YERDELER
Fahrettin Altun, "Sevgili Amerikalılar! FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin her yerdeler" ifadelerini kullandı.

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