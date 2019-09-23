Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti. Altun, Twitter hesabından tüm dünya için bir tehdit olan FETÖ'nün Amerikan halkının vergilerinin aktarıldığı sözleşmeli okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemler aracılığıyla karanlık faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video yayınladı.

DİKKAT EDİN HER YERDELER

Fahrettin Altun, "Sevgili Amerikalılar! FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük bir sorununuz. Dikkat edin her yerdeler" ifadelerini kullandı.