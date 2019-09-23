Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
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