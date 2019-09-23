Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliği tesis edilmesi şarttır

"TÜRKİYE LİDER ÜLKE KONUMUNDA"

Türkiye bugün yenilebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz.

Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik.

Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

"Kalkınma Hedeflerimizden Vazgeçmeden" iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz. Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz.