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Darbeci Sisi halkına kurşun yağdırdı

Darbeci Sisi halkına kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 23.9.2019

'DA polisin ülkenin darbeci lideri 'nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ettiği ve bazı göstericileri gözaltına aldığı belirtildi

MISIR'DA polisin ülkenin darbeci lideri Abdulfettah es-Sisi'nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ettiği ve bazı göstericileri gözaltına aldığı belirtildi. Mısır halkı yolsuzlukla suçladığı darbeci Abdulfettah es-Sisi'yi protesto etmek için sokağa inerek gösterilerde bulundu. Yüzlerce kişi, Mısır'ın Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı'nda toplandı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi'nin istifasını talep etti. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, göstericilere müdahale eden polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı belirtildi. Önceki gün gerçekleşen Sisi karşıtı gösterilerin ardından, başkent Kahire'nin önemli cadde ve meydanlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mısır'daki gösteriler Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan İspanya'da yaşayan Mısırlı işadamı Muhammed Ali'nin çağrısıyla başlamıştı.
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