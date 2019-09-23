Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Bahçeli'nin sağlık durumu ve neden hastaneye kaldırıldığı merak ediliyor. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan açıklama geldi. İşte Bahçeli'nin sağlık durumu...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında partinin genel sekreteri Semih Yalçın'dan açıklama geldi. Semih Yalçın yaptığı açıklamada; Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu, bazı kontrollerin ardından geniş çaplı açıklamanın yapılacağını açıkladı.

BAHÇELİ'NİN DURUMU İYİ

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin: "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile alakalı hiçbir problemi yok. Konuşabilecek bir durumda. Şuuru açık istirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi mükemmel durumda."

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi.