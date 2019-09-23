“HDP’nin il binasını kapatmadan gitmeyiz”

DİYARBAKIR'DA PKK'nın kaçırdığı çocuklarının bulunmasını isteyen 44 ailenin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Artık dayanamadıklarını söyleyip parti binasına girmek isteyen aileler ile HDP'liler arasında tartışma çıktı.

DİYARBAKIR'DA PKK'nın kaçırdığı çocuklarının bulunmasını isteyen 44 ailenin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Artık dayanamadıklarını söyleyip parti binasına girmek isteyen aileler ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. Polisin araya girip aileleri uzaklaştırmasıyla gerginlik sona erdi. PKK mensupları tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, "Her şey HDP'nin altından çıkıyor. Ben bunların eş başkanları ile görüştüm, kendisi itiraf etti. Kışın da burada kalacağız ve burayı kapatmadan gitmeyeceğim" dedi. 2015'te Tunceli'de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eyleme katılan Songül Altındaş da, "Çocuklarımız getirilene kadar susmayacağız" dedi.



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 59 ŞEHİT VEREN AŞİRET

DİYARBAKIR'IN Kulp ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 7 işçinin mensup olduğu Hiyan aşireti, 33 yılda 59 şehit vererek terörden çok büyük acı çekti. Hiyan aşiret mensuplarını hedef alan teröristler, aşiret mensuplarının yoğun yaşandığı Kulp ilçesindeki Hamzalı mahallesinde 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişi şehit oldu. 33 yılda aşiret mensupları içinde 28 şehitle en çok şehit veren kırsal Koçkar Mahallesi'nde şehitler anıtı kuruldu.



BABAYA 196 KURŞUN

HİYAN aşireti mensuplarından Amil Yatçı, babası Hasan Yatçı'nın 1993 yılında 196 mermi ile şehit olduğunu anlattı. Yatçı, "Hiyan aşireti PKK'yı kabul etmemiş. Dava Kürt davası değil, küfür davasıdır. Ben Kürt çocuğuyum. Bu davayı kabul etmiyorum. Devletin yanındayız. Allah devletimizi daha güçlendirsin" ifadelerini kullandı.