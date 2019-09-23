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'ta 2 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

23.09.2019, 13:31

'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında 'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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