MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu

Sabah saatlerinde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taburcu oldu. Hastane önünde açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Durumu son derece iyi. Ciddi bir sorun bulmuyor." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamaya göre 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bahçeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Sağlık durumu son derece iyi, şuuru açık" ifadelerini kullanmıştı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli şu sıralarda taburcu oldu. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama...