New York’ta yoğun mesai

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de temaslarına başladı. New York’ta konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan’ın ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump’ın yanı sıra Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle de görüşmesi bekleniyor

HASAN AY



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'de devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüşmesi bekleniyor.



Başkan Erdoğan, önceki akşam geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde, Türk vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, sohbet etti. Erdoğan, dün de ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

MÜSLÜMAN TOPLUMLA BULUŞTU

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte Erdoğan, ABD'deki Türk ve Müslüman Toplumu'yla buluştu. Erdoğan, ayrıca TURKEN Vakfı Geleneksel Yemeği'ne katıldı. Erdoğan, bugün de ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi Türk vatandaşlarını kabul edecek. Erdoğan'ın BM zirvesi kapsamında yapacağı ikili görüşmeler bugün başlayacak. Erdoğan, ilk olarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüşecek. İki liderin görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra mülteci sorunu, Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alınacak.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI'NA KATILDI

BAŞKAN Erdoğan, Doğu-Batı Enstitüsü'nce düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, JW Marriott Essex House New York Otel'de düzenlenen toplantıya iştirak etti. Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.



EMİNE ERDOĞAN: İSLAM'I YANLIŞ TANITIYORLAR

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta ABD'li Müslüman toplumun kadın temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de bir araya geldi. Irkçılık gibi insanlığı nefrete iten hastalıklı düşüncelerin, İslam'ın esenlik dolu ruhunda kaybolup gittiğini vurgulayan Emine Erdoğan, dünyada hızla yükselen İslamofobi nedeniyle Müslümanların 'öteki' olarak etiketlendiğini belirtti. "Müslümanlar terörle, kadına zulümle, savaşla anılıyor. Hiç tasvip etmediğimiz bazı kültürel uygulamalar, 'İslam dini' diye tanıtılıp, aleyhte kullanılıyor" diyen Erdoğan, Müslümanların daha fazla birlik içinde olması ve aralarındaki ilişkileri geliştirmesi gerektiğine işaret etti. Öte yandan Emine Erdoğan, 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek yan etkinlikte, 'Sıfır Atık'ı anlatacak.

SURİYE'DEKİ DURUM VE MÜLTECİ SORUNU

BAŞKAN Erdoğan, bugün ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul edecek. Bu görüşmede de ikili ilişkilerin yanı sıra Keşmir sorunu değerlendirilecek. Erdoğan, bugün ayrıca, Almanya Şansölyesi Angele Merkel'i kabul edecek. Görüşmede, başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci sorunu, AB ilişkileri, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan'ın bugün ayrıca Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde özel sektör ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen özel sektör forumuna ve İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.



4'ÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK

ERDOĞAN, yarın ise BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, konuşmasını 4. sırada gerçekleştirecek. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında başta Suriye, Yemen, İran, Filistin olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirecek olan Erdoğan, özellikle Suriye kaynaklı mülteci sorununa dikkat çekecek. Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri yarın da sürdürecek. Trump ile Erdoğan görüşmesinde güvenli bölgenin yanı sıra İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum, terörle mücadele işbirliği, başta Yemen, İran olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirecek. Erdoğan'ın yarın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile de görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, zirve kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşecek.



'KAYYUMU ELEŞTİRENLER DOĞRU YAPMIYORLAR'

BAŞKAN Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında Diyarbakır, Van ve Mardin'deki kayyum atamaları gündeme geldi. Atamaları eleştirenlere tepki gösteren Erdoğan, "Kayyum atamalarını eleştirenler doğru yapmıyorlar. Üzülüyoruz. Onlar daha önce de kayyumlara karşı çıkmışlardı, direnmişlerdi. Büyük bir bedel ödedik" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



BASKAN ERDOĞAN, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.