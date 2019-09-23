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Yargı paketinde yeni gelişme

Yargı paketinde yeni gelişme

23.09.2019, 12:23

Yargı paketinde yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı paketi taslak metnini 'a teslim etti.

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını CHP'ye iletti.

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü.

Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak..
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