ABD ile 2. ortak kara devriyesi!

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.
ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.Detaylar geliyor...
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