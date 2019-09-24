  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ABD ile 2. ortak kara devriyesi!

ile 2. ortak kara devriyesi!

ABD ile 2. ortak kara devriyesi!

24.09.2019, 08:54

/ terör örgütünün kontrolündeki ’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan çalışmaları kapsamında ile ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.

ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi başlıyor.

Detaylar geliyor...
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD ile 2. ortak kara devriyesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN