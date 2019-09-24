Baba ve 3 oğlu kaza kurbanı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 4 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 4 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Kaza dün sabah, Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. Otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve babası Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza sırasında araçta bulunan Hicran Dalga (34), Sibel Erva Dalga (3) Yusuf Kenan Umuç (7), Yusuf Selim Umuç (9), A.U. (32) ve ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç kardeşler de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.