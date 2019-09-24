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’da yönetim düştü iddiası

CHP Bayındır’da yönetim düştü iddiası
Giriş Tarihi: 24.9.2019

'in ilçesinde yönetimde bulunan 8 kişi istifa ettiğini açıkladı. 12 kişilik yönetimde çoğunluğun istifa etmesi sebebiyle tüzük gereği önderliğindeki yönetim düştü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yönetimde bulunan 8 kişi istifa ettiğini açıkladı. 12 kişilik yönetimde çoğunluğun istifa etmesi sebebiyle tüzük gereği Hasan Dülger önderliğindeki yönetim düştü. Yetkililer istifaların il yönetimine verildiğini ve yakın zaman içinde Bayındır'a başkan atamasının yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dülger, "Böyle bir şey yok. Eski ilçe Başkanı Behzat Aydilek birkaç yöneticiden imza toplamış. Onlarla konuştuk, imzalarını geri çektiler. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.

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