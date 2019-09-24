CHP Bayındır’da yönetim düştü iddiası

İzmir'in Bayındır ilçesinde yönetimde bulunan 8 kişi istifa ettiğini açıkladı. 12 kişilik yönetimde çoğunluğun istifa etmesi sebebiyle tüzük gereği Hasan Dülger önderliğindeki yönetim düştü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yönetimde bulunan 8 kişi istifa ettiğini açıkladı. 12 kişilik yönetimde çoğunluğun istifa etmesi sebebiyle tüzük gereği Hasan Dülger önderliğindeki yönetim düştü. Yetkililer istifaların il yönetimine verildiğini ve yakın zaman içinde Bayındır'a başkan atamasının yapılacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Dülger, "Böyle bir şey yok. Eski ilçe Başkanı Behzat Aydilek birkaç yöneticiden imza toplamış. Onlarla konuştuk, imzalarını geri çektiler. Hiçbir sıkıntı yok" dedi.