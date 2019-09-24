Çiğli’de düğümü Gümrükçü çözecek

CHP’de kongre sürecinde mevcut İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile sorun yaşadığı iddia edilen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün tavrı kilit oluşturuyor. Gümrükçü’nün Tuncay Özkan yerine Soyer ekibinin yanında yer alması durumunda ilçede taşlar yerinden oynayabilir

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (8)

CHP İzmir'de kongre süreci öncesi en hareketli ilçelerden biri de Çiğli... İlçede şu an bütün gözler, kendisi de eski ilçe başkanı olan ve 2017'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın desteğiyle il başkan adayı olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün kimden yana tavır alacağında... Gümrükçü'nün, birlikte siyaset yaptığı Tuncay Özkan'ın önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek il kongresinde yeniden adaylığı için desteklediği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel ile sorunlar yaşadığı iddiaları kulislerde konuşuluyor.



SOYER EKİBİNDE BEKLENTİ



2017'deki il kongresinde önce Gümrükçü'nün adaylığını desteklediği iddia edilen Yücel, daha sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun işaretiyle Gümrükçü'ye rakip çıkmıştı. Yine 31 Mart öncesi Yücel'in Çiğli için Gümrükçü'nün değil şu an Narlıdere Belediye Başkanı olan Ali Engin ya da Çiğli Belediyesi eski Başkanı Hasan Arslan'ın aday yapılmasını istediği de konuşuluyor. Gümrükçü'nün bu nedenle Deniz Yücel'e sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bu durum Yücel'in yeniden göreve gelmesini istemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekipte Gümrükçü'nün kendileri ile birlikte hareket edebileceği beklentisi oluşturdu.



İSİMLERİ GEÇENLER



Mevcut İlçe Başkanı Hasan Mert Özcan'ın yeniden aday olmasını isteyen Gümrükçü'nün il kongresi için göstereceği tavır ilçe kongresine de yansıyacak. Gümrükçü, il seçiminde Soyer ekibine destek verirse Soyer ekibinin de ilçede Gümrükçü'nün adayına destek vereceği belirtiliyor. Bu durumda Özcan'ın ilçe için tek aday olabileceği konuşuluyor. Gümrükçü'nün Tuncay Özkan'la hareket etmesi halinde ise, Tunç Soyer ekibinin burada bir başka ilçe başkan adayı çıkarma arayışına gireceği belirtiliyor. Bu arada ilçede Gümrükçü'ye muhalif isimlerin de ayrı aday çıkarabilecekleri dillendiriliyor. Son ilçe kongresinde Gümrükçü ile yarışan Erkan Akar'ın yeniden aday olabileceği kaydediliyor. İlçe belediye başkan aday adayı Barış Ballıkaya da ismi geçen bir diğer isim. Ayrıca Yaşar Sert'in de aday olabileceği kaydediliyor. Bu arada il eski yöneticisi Şirin Akgül'ün de adaylık düşündüğü kaydediliyor. Öte yandan belediye başkan aday adayı olan Aziz Buğa'nın da Gümrükçü'ye muhalif aday çıkarmak isteyeceği ifade ediliyor.



ARSLAN ADAY ÇIKARABİLİR



İlçe eski Belediye Başkanı Hasan Arslan ve yeğeni Niyazi Arslan da kongre için çalışıyor. Bu ekibin de Gümrükçü'nün il kongresinde alacağı tavra göre hareket edeceği kaydediliyor. Çünkü Arslan ve yeğeni Niyazi Arslan, Deniz Yücel'i destekleyen İzmir Milletvekili Ednan Arslan'la beraber hareket ediyor. Gümrükçü'nün il kongresi için Yücel'i desteklemesi halinde Arslan'ın ilçede Gümrükçü'ye rakip çıkarmayacağı kaydediliyor. Ancak, Gümrükçü'nün il kongresinde Soyer'in ekibiyle hareket etmesi halinde ikilinin, Çiğli'de Ednan Arslan'ın da desteğiyle aday çıkarabileceği kaydediliyor.

YARIN : BAYRAKLI