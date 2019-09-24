  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Denizli'de araç muayene istasyonu şube müdürüne "zimmete para geçirme" iddiası

'de şube müdürüne "" iddiası

Denizli'de araç muayene istasyonu şube müdürüne zimmete para geçirme iddiası

24.09.2019, 12:09

'nin Çivril ilçesinde, TÜVTÜRK 'nun şube müdürü F.K, yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki araç muayene istasyonunda kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Değişik zamanlarda sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği ileri sürülen şube müdürü F.K. hakkında inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, hakkında yakalama kararı çıkartılan F.K, polis tarafından gözaltına alındı.

"Dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan zanlı, Çivril Adliyesine sevk edildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de araç muayene istasyonu şube müdürüne "zimmete para geçirme" iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN