Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Emine Erdoğan Twitter'dan paylaşımında, "Çevre Bakanlığımız ve UNEP arasında yürütülen işbirliklerinin yanı sıra Sıfır Atık projemizi ele aldık.” İfadelerine yer verdi.
Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek "Okyanus Zirvesi"ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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