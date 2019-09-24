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Emine Erdoğan, ile "çevre sorunlarını" görüştü

Emine Erdoğan, Inger Andersen ile çevre sorunlarını görüştü

24.09.2019, 10:37

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, () Çevre Programı () İcra Direktörü ile görüştü. Emine Erdoğan Twitter'dan paylaşımında, " ve UNEP arasında yürütülen işbirliklerinin yanı sıra projemizi ele aldık.” İfadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında, Andersen ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra "Sıfır Atık Projesi"nin ele alındığını ifade eden Erdoğan, karbon emisyonunu azaltmak, karada ve denizde biyoçeşitliliğin korunması, plastik ve hava kirliliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek "Okyanus Zirvesi"ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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