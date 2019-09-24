  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Emniyet müdürü ölümden döndü

Emniyet müdürü ölümden döndü

Emniyet müdürü ölümden döndü
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Müdürü 'nin kullandığı motosiklet yolunda birbirini sollamaya çalışan iki aracın çarpmasıyla tarlaya uçtu. Müdür Özge, kazayı özel kıyafeti ve taktığı kask sayesinde hafif yaralı atlattı

İzmir'in Beydağ ilçesinden, Aydın Nazilli yönüne giden Muhammed Canlı yönetimindeki 35 PDS 62 plakalı otomobil, Kardeşköy yakınlarında aynı istikamette seyreden Ali İnceoğlan'ın kullandığı 09 E 1012 plakalı kamyoneti sollamak istedi. Karşı yönden gelen Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti gören sürücü frene basarak, kamyonetle çarpıştı.

TARLAYA GİRDİLER

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ise Tire Emniyet Müdürü Özge'nin yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet ve kamyonet yoldan çıkıp tarlaya girdi. Müdür Özge, kazayı özel motosiklet kıyafeti ve taktığı kaskla hafif yaralı atlattı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özge'nin kolunun kırıldığı öğrenildi.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emniyet müdürü ölümden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN