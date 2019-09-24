Emniyet müdürü ölümden döndü

Tire Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı motosiklet Aydın Nazilli yolunda birbirini sollamaya çalışan iki aracın çarpmasıyla tarlaya uçtu. Müdür Özge, kazayı özel kıyafeti ve taktığı kask sayesinde hafif yaralı atlattı

İzmir'in Beydağ ilçesinden, Aydın Nazilli yönüne giden Muhammed Canlı yönetimindeki 35 PDS 62 plakalı otomobil, Kardeşköy yakınlarında aynı istikamette seyreden Ali İnceoğlan'ın kullandığı 09 E 1012 plakalı kamyoneti sollamak istedi. Karşı yönden gelen Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti gören sürücü frene basarak, kamyonetle çarpıştı.



TARLAYA GİRDİLER



Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ise Tire Emniyet Müdürü Özge'nin yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet ve kamyonet yoldan çıkıp tarlaya girdi. Müdür Özge, kazayı özel motosiklet kıyafeti ve taktığı kaskla hafif yaralı atlattı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özge'nin kolunun kırıldığı öğrenildi.

NADİR UYSAL