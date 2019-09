FETÖ’nün ipliğini pazara çıkartacağız

Başkan Erdoğan, ABD temasları kapsamında katıldığı TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği’nde FETÖ terör örgütünün iki ülke ilişkilerini zehirlemeye çalıştığını söyledi. Erdoğan, “15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız” dedi

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada FETÖ terör örgütünün ülkemize verdiği zararları anlatan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Hemen her fırsatta, istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm siz gençlerimizin iyi bir eğitim öğretim almaları gerektiğini söylüyorum. Gençlerimizin, asıl ilgi alanları yanında, dil eğitiminden sosyal kalkınma projelerine, siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar çok farklı sahalarda kendilerini yetiştirmeleri önem arz etmekte. Günümüzde artık tek bir alanda uzmanlaşma, belli meslek grupları dışında, değerini yitirmiştir. Hem kendi konusunu iyi bilen, hem de hayatın farklı alanlarında çalışmalar yapabilen çok yönlü insanların daha fazla rağbet gördüğüne şahit oluyoruz



ÖZGÜRLÜKÇÜ EĞİTİM MODELİ



Tek tipleştiren, formatlayan, genç dimağların hayallerini karartan bir eğitim modeli yerine, daha özgürlükçü, yenilikçi, reformist bir modele geçmiş bulunuyoruz. Başarılı öğrencilerimizden eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isteyenlerin önünü açtık. Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi örselemesine asla müsaade etmeyin. 15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin 'dünya 5'ten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum. Biliyorsunuz bu ülkede geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz.



'TÜRKEVİ 2020 SONUNA YETİŞECEK'



TAM BM'nin karşısında süren Türkevi'nin yapımıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Şu anda da Türkevimiz hızla devam ediyor. Onu da bana dün akşam böyle 2021 filan dediler ama ben de 2020 sonuna yetişse diyorum, bakalım müteahhit firmalarla görüşeceğiz. Şu anda camları giydirildi ve 171 metre yüksekliği itibariyle de New York'un herhalde müstesna binalarından biri olacak" dedi.



'DEMEK Kİ İSTEYİNCE OLUYOR'



Başkan Erdoğan, konuşmasında İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'le ilgili de, "TEKNOFEST dünyada bir numara oldu. Çünkü katılım itibarıyla 1,5 milyonu aştı. Ve sonunda bütün trenle taşımacılığı kapadılar. Zira, artık alana girmek mümkün değil. Demek ki istenince oluyor, azmedince oluyor" ifadelerini kullandı.



'TEK TEK HESAP SORACAĞIZ'



Erdoğan, "Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için yoğun diplomasi devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum" dedi.