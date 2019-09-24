IMF ile gizli gündem Ankara’yı karıştırdı

IMF İcra Direktörü Raci Kaya, görüşmelerin saklanmasının Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesi olduğunu söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Bu hükümet eninde sonunda IMF’ye gidecek’ diye eleştirenler gizli saklı IMF’yle görüşüyorlar” dedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İP'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle yaptığı gizli toplantının yankıları sürüyor. IMF'nin Konsültasyon Çalışması çerçevesinde toplandıklarını ancak basına duyurmaya 'gerek görmediklerini 'ifade eden CHP Sözcüsü Öztrak ve İP'den Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı yerine partide herhangi bir görevi bulunmayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın katıldığı toplantıya tepki yağdı.



ÇİFTE STANDART VAR



Uluslararası Para Fonu İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İP yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılarda böyle bir görüşme den söz edilmemiştir. Böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir" ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileriyle görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. İktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da IMF mi CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine danışmanlık yapıyor? CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda" dedi.



"CHP'NİN IMF ÖZLEMİ KIYIYA VURDU"



AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini hatırlatan Canikli, "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu" ifadesini kullandı.



IMF'DEN KİMİN MEDET UMDUĞU ORTAYA ÇIKTI



CHP ve İP'nin IMF ile gizli görüşmesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü" ifadeleri kullanıldı.