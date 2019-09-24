MHP Lideri korkuttu

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Bahçeli, yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün sabah saatlerinde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Haberin duyulmasının ardından partililer hastaneye akın ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



TETKİKLER YAPILDI



Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan özel kalem müdürü Murat Çeliker, "Genel başkanımız üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı. Bahçeli'yi ziyaret ettikten sonra sağlık durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca da, "Hafif bir ateş yakınmasıyla geldiler, tetkikleri yapıldı. Üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu için bununla ilgili tedaviye başlandı, ciddi bir sağlık sorunu yok. Bundan sonraki süreçte tedavisine evde devam edilecek" dedi. Hastane çıkışında vatandaşları selamlayan Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti.

BURAK ERDEM ÇELİK