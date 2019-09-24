Öldüren sevgi!

Tire'de barışma teklifini reddeden eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi 34 yerinden bıçaklayan gözü dönmüş koca Günay A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tire'de barışma teklifini reddeden eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi'yi 34 yerinden bıçaklayan gözü dönmüş koca Günay A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşini çok sevdiğini belirten cani koca, "Barışmayı reddedince hem onu hem de kendimi öldürmek istedim" dedi.
NADİR UYSAL
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