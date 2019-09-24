Son dakika: İstanbul depremi sonrası Yunanistan'da deprem!

İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Yunanistan Girit açıklarında meydana geldi. Girit'te ki depremin ise 5,5 büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da yaşanan 4,6 şiddetindeki depremin etkileri sürerkek Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi. AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.