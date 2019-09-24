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Son dakika: depremi sonrası 'da !

Son dakika: İstanbul depremi sonrası Yunanistan'da deprem!

24.09.2019, 11:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019,12:04

'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir de Girit açıklarında meydana geldi. Girit'te ki depremin ise 5,5 büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'da yaşanan 4,6 şiddetindeki depremin etkileri sürerkek Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit Adası'nda Makry Gialos kentinin 106 km güneyinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10:48'te meydana gelen depremin yerin 80 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AKDENİZ'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında saat 10.49'da yer kabuğunun 9,13 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 249 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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