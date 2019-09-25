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seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 41 kişi hakkında dava

31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 41 kişi hakkında dava

25.09.2019, 14:59 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,15:12

usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi..

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

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