31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 41 kişi hakkında dava

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı iddianame ile 41 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.



Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istendi..

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