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Bakan 'tan ABD'de önemli açıklamalar

Bakan Berat Albayrak'tan ABD'de önemli açıklamalar

25.09.2019, 21:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,22:12

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli" dedi. Bakan Berat Albayrak, “ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bölgemizde en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" dedi.

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