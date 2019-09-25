BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...
Detaylar geliyor...
25.09.2019, 19:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,19:24
BM 74.Genel Kurulu için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, liderler yemeğinde bir araya geldi. İşte o buluşmadan ilk kare...
Başkan Erdoğan ve Trump liderler yemeğinde buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.