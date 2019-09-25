Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan, "Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. İslam'ı terörle bir araya getirmek iftiradır, ahlaksızlıktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İSLAM DÜŞMANLIĞININ EN YAYGIN ARACI

Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'ya kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir.

YENİ ZELANDA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Christchurch, Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır. Yaşanan terör eyleminden sonra örnek tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.

BU SORUNA GÖZLERİMİZİ YUMAMAYIZ

Irkçı eylemlere, kutsal değerlere en fazla hakarete maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlar. Bu soruna gözlerimizi yumamayız. Müslümanların iş yerleri evleri, ibadethaneleri hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor .Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için tacize uğruyor.

DOMUZ ETİ YİYOR MÜDAHALE ETMİYORUZ

Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz domuz eti yiyor diye bunlara müdahale etmedik etmiyoruz da niye onun inancı gereği yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez.

KEŞMİR ADETA AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNMÜŞ VAZİYETTE

Hindistan'ın Keşmir'de geldiği noktanın durumu tanınır değil. Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum.

ÖNCÜLÜK ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Cehaletten beslenen nefret söylemi ile mücadelenin ilk adımı eğitimdir. Hem devletler arası hem de küresel anlamda somut girişimler daha etkin hale getirilmeli. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı ve nefret söylemi gibi konulardaki girişimlere öncülük etmeyi sürdüreceğiz. Biz her şeye göğüsle sabır gerdik.

İFTİRADIR, AHLAKSIZLIKTIR

Arapça'da İslam, 'barış' kelimesinden gelmektedir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez.