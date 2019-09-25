Bayraklı’da Sandal’ın kararı bekleniyor

CHP Bayraklı örgütünde il kongresinde Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın hangi ismi destekleyeceği merak konusu. Sandal’ın Tunç Soyer’e yakın siyaset yapan ekiple birlikte hareket etmesi halinde dengeler değişebilir

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (8)

CHP'de kongre süreci öncesinde Bayraklı örgütü de hareketlendi. İlçe siyasetinin etkin birçok ismi, aday olmak ya da aday çıkarmak için çalışma yaparken Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın nasıl hareket edeceği merakla bekleniyor. Sandal'ın şu an tarafını belli etmediği hem mevcut İl Başkanı Deniz Yücel ve onu destekleyen Ali Engin gibi isimlerle hem de Yücel'i istemeyen ve başını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapanların çektiği cepheyle görüştüğü belirtiliyor. İlçede tablonun Sandal'ın tarafını net olarak ortaya koymasının ardından şekilleneceği kaydediliyor.



ALPER'LE BİRLİKTE



Sandal, bir yandan da uzun yıllardır CHP İlçe Başkanlığı yapan ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın isimlerden mevcut İlçe Başkanı Cemalettin Alper'le birlikte hareket ediyor. Sandal'ın Tuncay Özkan ve Deniz Yücel cephesinde yer alması halinde bu yapının yine Alper üzerinden bir aday çıkaracağı belirtiliyor. Bu cephenin adayının Alper'in yanı sıra onun işaret edeceği Metin Gülbey'in de aday olarak sahaya sürülebilecği konuşuluyor. Sandal'ın Soyer ekibiyle hareket etmesi halinde ise, parametrelerin değişeceği kaydediliyor. Bu durumda Cemalettin Alper'in Özkan-Yücel cephesinde kalacağı belirtiliyor. Bu cephenin de yine Alper veya onun da destek vereceği bir aday çıkaracağı kaydediliyor. Soyer cephesinin ise, Sandal'ın da kendilerine katılması halinde yeni bir ismi aday yapacağı belirtiliyor. Bu nedenle Soyer'e yakın ekibin, Sandal'ın tarafını belli etmesinin ardından stratejisine son şeklini vereceği ifade ediliyor.



KOÇ ADAYLIK İÇİN ÇALIŞIYOR



Bu arada kulisler de kaynıyor. CHP'de uzun yıllar görev ya ptığı belirtilen Ali Rıfat Koç'un da adaylık için nabız yokladığı gelen haberler arasında. Öte yandan ilçe siyasetinin etkili isimlerinden Cindi Canpolat'ın da Tunç Soyer'e yakın ekiple hareket edeceği konuşuluyor.



KADERİ 3 MAHALLE BELİRLEYECEK



İlçe kongresi için Bornova'dan kopup Bayraklı'ya geçen Osmangazi, Manavkuyu ve Mansuroğlu Mahalleleri'ndeki delege seçimi kritik önem taşıyor. Bu 3 mahalleden çıkacak 160'a yakın ilçe delegesinin seçimin kaderinde etkili olacağı ifade ediliyor. Bu arada bu 3 mahallede etkili bir isim olan Vedat Karataş'ın da Soyer ekibine yakın durduğu dillendiriliyor. Öte yandan, Çiğli siyasetinin etkin isimlerinden Niyazi Arslan'ın da, Başkan Serdar Sandal ile yakın ilişkisi nedeniyle ilçede çalışma yürüttüğü kaydediliyor.



İL BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ DE ETKİLER



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekiple birlikte hareket etmesi halinde, ilçede olduğu gibi il kongresinde de dengelerin değişmesinde rol oynayabileceği öne sürülüyor. Soyer'e yakın ekip, Sandal'ın yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü de saflarına çekmeye çalışıyor. İki ismin Soyer ekibinde yer alamsı halinde il başkanlığı seçiminde hesapların değişeceği ifade ediliyor.

YARIN: NARLIDERE