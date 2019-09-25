Beyaz Saray’dan Türkiye’ye 3 yeni adım

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası gerilen Türkiye- ABD ilişkileri yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası gerilen Türkiye- ABD ilişkileri yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor. Bu kapsamda ABD, Türkiye'nin F-35 projesinde kalması, Patriot satışı ve çelikte gümrüklerin dönüştürülmesini içeren yeni bir teklif sunacak. ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.



100 MİLYAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye hareketinden hemen önce ABD tarafından ekonomi alanında yeni bir çalışmanın adımı atıldı. Edinilen bilgilere göre, hazırlanan paketin çerçevesini Türkiye- ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluşturacak. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Konulan hedef kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü. Türkiye'nin F-35 programında kalmasının Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmine de olumlu yansıyacağı kaydediliyor.



"TÜRKİYE'Yİ KAZANMAK ÖNEMLİ"



ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Başkan Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.

HASAN AY