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Cumhurbaşkanlığı'ndan ve İYİ Parti'nin ile görüşmesine tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine tepki!

25.09.2019, 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019,16:44

ve İYİ Parti'nin Ankara'da bir otelde yetkilileriyle yaptığı gizli görüşmeye tepki gösteren , "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın Ankara'daki bir otelde IMF yetkilileriyle gizli görüşmesine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."

Adana'daki terör saldırısıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Oktay, "4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı." dedi.

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