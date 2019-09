Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya adalet dersi verdi. Birçok haksızlığa değinen Erdoğan, mültecilerin sorununu Aylan bebeğin fotoğrafıyla, İsrail zulmünü ve Ortadoğu’daki terörü ise haritayla dünya liderlerine anlattı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması damga vurdu. Dünyadaki adaletsizliklerin hepsine değinen Erdoğan, bu haksızlıkları fotoğraf ve haritalar eşliğinde dünya liderlerine anlattı.



DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR



"Her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez. Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir" dedi.



AYLAN BEBEK UNUTULDU



Suriye'deki durumu aktaran ve güvenli bölgenin önemini de haritayla anlatan Başkan Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı" diye konuştu. Mültecilere yardım konusunda Türkiye'nin tüm dünyada açık ara başı çektiğini söyleyen Erdoğan, "New York'un nüfusunun yarısı kadar mülteciye yardım ediyoruz. Sadece barınma değil, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız. Küresel göç mutabakatı ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatın etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç var. Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.



İSRAİL'İN İŞGALLERİ



Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Erdoğan, İsrail'in yıllar içerisinde Filistin'i nasıl işgal edip ele geçirdiğini de haritayla anlattı. 1949 yılından günümüze 3 karede Filistin'in yok edildiğini dile getiren Erdoğan, "Adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri İsrail işgali altındaki Filistin'dir. Çözüm, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır" ifadelerini kullandı.



"ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ OLSUN"



Başkan Erdoğan, konuşmasında dünya genelindeki İslam karşıtı terör saldırılarına da değindi. Erdoğan, "Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.