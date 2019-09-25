İstanbul’da deprem okulları boşalttı!

Dün Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem korku ve paniğe yol açtı. Vatandaşlar sokaklara çıkarken, bölgede öğrenciler tahliye edildi, veliler çocuklarını almak için okullara koştu

İstanbul'da dün Marmara Denizi, Silivri açıklarında saat 11.00'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Silivri Büyükçekmece'de bazı okullar boşaltıldı. Panik ve korkuya kapılan öğrencilerin bahçeye çıkarılma anı kameralara yansıdı. Birçok veli çocuklarını almak için okullara koştu. İstanbul ve çevre illerde hissedilen 5.36 km derinlikteki sarsıntıda bazı vatandaşlar da sokağa çıktı. Deprem bölgesine yakın okullar ise tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. İstanbul Valiliği, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını söyledi.



VELİLER OKULA KOŞTU



Silivri'de Nurullah Baldöktü İlkokulu'na gelen ve kendisinin de başka bir okulda öğretmen olduğunu söyleyen veli, "Dersi anlatırken öğrenciler deprem olduğunu söyledi. Gerekli tedbirleri alıp okulu boşalttık. Şimdi oğlumu almaya geldim" dedi. Bir başka veli okula kardeşini almaya geldiğini, depremi yolda kendisine gelen telefonla öğrendiğini söylerken, bir kadın ise "Torunumu alacağım. Çocuklar çok korkmuş, Allah büyüğünden esirgesin" diye konuştu.



HASAR İHBARI GELMEDİ



İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada ise, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 şiddetinde deprem oldu. Sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.



MİNİKLER KORKU YAŞADI



İstanbul'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar, okulda olan çocuklarının yanına koştu. Aileler, korku yaşayan minikleri alarak evlerinin yolunu tuttu.



'FAYDAKİ KIRILMA OLUMLU BİR GELİŞME'



Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem için, "Deprem, Kuzey Anadolu fayında kırılması beklenen fay segmenti üzerinde gerçekleşti. Bu depremden önce bölgede çok sayıda öncü deprem yaşandı. Bu büyüklükteki depremler can ve mal kaybına neden olmaz. Büyük deprem beklenen fay parçası üzerinde küçük ölçekli kırılmaların meydana gelmesi olumlu bir gelişmedir" açıklamasında bulundu.



KAHİN HOOGERBEETS İSTANBUL'U DA BİLDİ!



Tahminlerinin doğruluğuyla ünlenen kahin Frank Hoogerbeets, aylar öncesinde yayınladığı videoda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan 6.4'lük depremin ardından, Türkiye'ye dikkat çekmişti. Türkiye'nin Ege kıyılarında, Yunanistan, İtalya ve İstanbul'da depremler beklediğini söyleyen kahin Hoogerbeets'in dediklerinin bir bir gerçekleşmesi şaşkınlık yarattı. Bu uyarılardan sonra Ege ve İzmir'deki depremlerin ardından, dün İstanbul ve Yunanistan da güne depremlerle başladı.