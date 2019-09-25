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Haberler > Gündem > PKK'ya 'pençe' darbesi: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

'ya 'pençe' darbesi: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'ya 'pençe' darbesi: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

25.09.2019, 14:01

'ndan yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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