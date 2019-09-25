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Türk jetlerinden 'ın doğusunda yeni uçuş

Türk jetlerinden Fırat'ın doğusunda yeni uçuş

25.09.2019, 13:06

'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında , ’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk jetlerinin iki saat boyunca Suriye hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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