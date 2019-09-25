Türk jetlerinden Fırat'ın doğusunda yeni uçuş

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk jetlerinin iki saat boyunca Suriye hava sahasında uçtuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.



