Diyarbakır'da HDP ve PKK'dan, dağa kaçırılan çocuklarını isteyen annelerin mücadelesi yurt geneline yayıldı. Annelere destek için dün 81 ilde eş zamanlı eylem düzenlendi.

Diyarbakır'da HDP ve PKK'dan, dağa kaçırılan çocuklarını isteyen annelerin mücadelesi yurt geneline yayıldı. Annelere destek için dün 81 ilde eş zamanlı eylem düzenlendi. Çoğunluğu kadın olan STK temsilcileri, "Anaların ahı terörü bitirecek. Teröre lanet annelere destek" pankartlarıyla meydanlara aktı.



TARİH YAZACAK



İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri Diyarbakır annelerine destek amacıyla basın açıklaması yaptı. İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı. Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini belirtti. Okunan ortak bildiride ise şöyle denildi: "Annelerin direnişi teröre en büyük darbeyi vuracak. Tarih, bu onurlu duruşu saygıyla yazacak."