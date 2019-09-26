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Başkan Erdoğan 'den ayrıldı

Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

26.09.2019, 09:08

Başkan , Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu 'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile 'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.

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