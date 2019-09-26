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Başkan Erdoğan 'daki depremle ilgili brifing aldı

Başkan Erdoğan İstanbul'daki depremle ilgili brifing aldı

26.09.2019, 15:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019,16:38

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da yaşanan 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'den yurda dönüşünün ardından İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme ilişkin bilgi aldı.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'ndan bilgi alırken, toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Binali Yıldırım da yer aldı.

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