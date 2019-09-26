Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türk Dil Bayramı’nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





"HAYIRLI BİR UYANIŞA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM" Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: #TürkDilBayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.



