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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı

26.09.2019, 13:50

Başkan dolayısıyla hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türk Dil Bayramı’nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"HAYIRLI BİR UYANIŞA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: #TürkDilBayramı'nın, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Milletimiz için, dilimizin korunması ve zenginleştirilmesi açısından hayırlı bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.

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